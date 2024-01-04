У Луцьку судили 32-річного чоловіка за пограбування та домагання до жінки, яку він підвозив з Горохова до Луцька. Чоловік чіплявся до неї і намагався її роздягнути, однак, жінці вдалося вирватись і втекти. Йому присудили сім з половиною років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, обвинуваченим у цій справі є 32-річний мешканець села Радовичі Володимирського району. Вдень 7 липня 2023 року чоловік, проїжджаючи місто Горохів, запропонував 22-річній жінці, яка стояла на зупинці громадського транспорту, підвезти її до Луцька.

«Дорогою він звернув зі шляху та почав чіплятися до потерпілої, зриваючи з неї одяг. Жінка зуміла вирватися і втекти. Зловмисник же викинув з машини її речі, проте забрав мобільний телефон і поїхав. Його затримали того ж дня», – йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що чоловік уже мав судимість. Суд визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство) та ч.4 ст. 186 ККУ (грабіж). Йому призначили сумарно сім з половиною років ув’язнення.