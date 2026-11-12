У четвер, 12 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: ЛКП «Зелене місто» відреагувало. На комунальному підприємстві СБУ провела слідчі дії. Прийом показань спожитого газу. Де прийматимуть дані лічильників після 28 листопада. Обмеження руху. У Львові на десять днів перекриють перехрестя вулиць Мазепи, Орлика та Тичини. Може повернутися до звичного життя. В Університетській лікарні ветерану відновили природну роботу кишківника. Роками чекала на реставрацію. У Львов відновили скульптуру святої Єлизавети на фасаді храму св. Ольги і Єлизавети.

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