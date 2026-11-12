В Університетській лікарні Львова ветерану відновили природну роботу кишківника
Новини Львова від ZAXID.NET за 12 листопада
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У четвер, 12 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- ЛКП «Зелене місто» відреагувало. На комунальному підприємстві СБУ провела слідчі дії.
- Прийом показань спожитого газу. Де прийматимуть дані лічильників після 28 листопада.
- Обмеження руху. У Львові на десять днів перекриють перехрестя вулиць Мазепи, Орлика та Тичини.
- Може повернутися до звичного життя. В Університетській лікарні ветерану відновили природну роботу кишківника.
- Роками чекала на реставрацію. У Львов відновили скульптуру святої Єлизавети на фасаді храму св. Ольги і Єлизавети.
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