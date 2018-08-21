У Львові відбудеться благодійний гаражний розпродаж дитячих речей

Під час гаражного розпродажу можна буде купити одяг, іграшки та канцелярське приладдя

Цієї суботи, 24 серпня, у Львові відбудеться гаражний розпродаж дитячих іграшок та одягу «Garage Sale на нашому подвір’ї». Зібрані кошти організатори події віддадуть на закупівлю шкільного приладдя малозабезпеченим дітям.

Розпродаж відбуватиметься у подвір’ї житлового будинку на вул. Парковій,12 з 12:00 до 15:00. Під час розпродажу можна буде придбати дитячі іграшки, канцелярське приладдя, дитячий та дорослий одяг.

Як розповіла ZAXID.NET організаторка події Анна Косарьова, уже 10 мам дітей від 7 до 11 років зголосилося розпродати іграшки та одяг своїх дітей. Придбати ці речі зможе будь-хто охочий.

Зароблені під час розпродажу гроші перерахують на потреби дітей із малозабезпечених родин або в один з сиротинців.