У суботу, 17 травня, у Львові на мініфутбольних полях поблизу стадіону «Україна» відбудеться благодійний мініфутбольний турнір на підтримку Збройних сил України. Організовує захід благодійна організація «Ти ніколи не будеш один» за підтримки ФК «Карпати Львів».

Усі зібрані кошти підуть на купівлю пікапу, генератора на 15-20 кВт, шістьох денних БпЛА Mavic для 12-ї бригади НГУ «Азов», 10 дронів-камікадзе для 141-ї бригади, РЕБ для 47-ї окремої артилерійської бригади, РЕБ рюкзак для 116-ї бригади, РЕБ, екофлоу, кабелі (для операторів дронів) на потреби воїнів 65-ї бригади.

Формат турніру – 7х7. Початок об 11:00. Реєстрація команд доступна за посиланням. Благодійний внесок для участі – 7500 грн з команди.

Призерів та переможців нагородять кубками та медалями. Організатори запрошують до участі команди, а також вболівальників, адже поряд з майданчиками, де відбуватиметься турнір, буде благодійний аукціон.