«Король Лір: як ми шукали любов під час війни» розповідає історію ВПО

Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA подорожує країною. До Львова він завітає з 10 по 17 листопада. Публічні події відбуватимуться у Lviv Film Centr та Мистецькій бібліотеці. Також заплановані спеціалізовані покази для учнів Ліцею №38 Львівської міської ради та онлайн зустріч для співробітників ДУ «Центр пробації».

Нагадаємо, Ювілейний 20 Фестиваль розпочався у жовтні й триватиме по грудень. Стартував він у Полтаві й побуває у 22 областях України. Покази, дискусії та інсталяції відбудуться також за кордоном для українських спільнот.

«Центральна тема 20 Docudays UA – «Образ майбутнього» – це те, що нам варто уявляти і починати втілювати вже зараз. Це розмова про справедливість – невідворотнє покарання винних у воєнних злочинах, документування свідчень їхніх жертв і руйнувань. Про те, як давати раду травмам, зберегти та донести до наступних поколінь пам’ять про загиблих на цій війні рідних і друзів. Про відбудову після нашої перемоги – без пластикових лебедів і розфарбованих шин на газонах і дитячих майданчиках від ОСББ. Про те, як по-справжньому модернізувати наші міста та селища, зробити їх красивими й зручними, сучасними, доступними, орієнтованими на пішоходів – старих і малих, і покалічених війною. Це розмова про те, як очистити наші води й землі від забруднень і мін, які нам у великій кількості залишають окупанти. Ми будемо говорити про все це під час фестивалю і в діалозі будемо намагатися сформулювати нову українську мрію», – розповіла регіональна координаторка мандрівного фестивалю Docudays UA у Львові Ніна Хома.

Повну програму можна побачити на сайті фестивалю. Вхід на всі заходи вільний.

Події Docudays UA

10 листопада

Lviv Film Centr, 19:00

Перегляд та обговорення документального фільму режисера Дмитра Грешка «Король Лір: як ми шукали любов під час війни»

24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мільйони українців/-ок змушені були покинути свої домівки й рятуватися від жахіть війни. Багато з них знайшли собі прихисток в Ужгороді. В’ячеслав Єгоров, місцевий активіст, вирішує реалізувати свою давню мрію – поставити виставу Шекспіра «Король Лір». До складу його театральної трупи входять непрофесійні актор(к)и-переселенці/-ки. Театральна вистава допомагає їм віднайти своє призначення в новому світі, а режисерові –знайти відповідь на одвічні питання: що таке любов і чому цей світ не має загинути.

12 листопада

Lviv Film Centr, 17:00

Перегляд та обговорення документального фільму «89 днів» (режисер Павло Дорогой).

З перших днів війни метрополітен став бомбосховищем для багатьох харків'ян/-ок. Два місяці вони облаштовували його для більш-менш комфортного життя. Але місцева влада та керівництво метрополітену хочуть звільнити підземку від мешканців/-ок і знову запустити транспортну мережу.

15 листопада

Мистецька бібліотека, 17:00

Перегляд та обговорення документального фільму «Юний Платон» (режисери Наса Ні Хінаан, Деклан МакҐрат) .

Події споглядального документального фільму розгортаються після громадянського конфлікту в Ардойні – районі Белфаста, де робітничий клас поколіннями страждає через бідність, засилля наркотиків і зброї. Фільм змальовує мрію директора школи Кевіна Мак-Аревея та його відданої команди, що завзято працює задля майбутнього, показуючи, як критичне мислення та дбайливий пастор можуть заохотити дітей і дати їм мужність визирнути за рамки та обмеження своєї спільноти.

17 листопада

Мистецька бібліотека, 17:00

Перегляд та обговорення документального фільму «Зерна голоду: Україна 1933» (режисер Ґійом Рібо).

Березень 1933 року. Молодий журналіст із Вельсу, Ґарет Джонс, таємно прибуває до України. У той час країна переживала абсолютно безпрецедентний голод. Запроваджений Сталіним, який тримав його в таємниці, цей голод мав політичне підґрунтя. Після повернення Джонс застерігає про нього весь світ, але радянські маніпуляції виявляються сильнішими. Цей фільм оповідає про труднощі розслідування, що йде проти інституцій. Це історія масового злочину та брехні.