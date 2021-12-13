Конкурс проходить що два роки та відбуватиметься уже втретє

Упродовж 14-19 грудня 2021 року у Львові триватиме Конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака, видатного українського оперного співака, соліста Паризької опери, волонтера, учасника бойових дій на Сході України.

Конкурс проходить що два роки та відбуватиметься уже втретє.

Конкурсні прослуховування проходитимуть у Львівській філармонії імені Мирослава Скорика. У ІІІ турі буде залучено також оркестр філармонії.

Конкурс оцінюватиме авторитетне журі, яке очолить оперна співачка (мецо-сопрано), почесна президентка Галицького музичного товариства Зоряна Кушплер (Україна – Австрія). Члени журі – оперний співак (тенор), переможець конкурсів Вінченцо Белліні та Армель Опера – Пауль Ґауґлєр (Франція); голова оперної академії Національної опери Польщі, директорка Міжнародного вокального конкурсу імені Станіслава Монюшка Беата Клатка (Польща); оперний співак (бас-баритон), соліст Веймарської німецької національної опери Олександр Пушняк (Україна – Німеччина); драматург, директор артистичної агенції ASART Славомір Якубек (Словаччина); оперна співачка (сопрано), солістка Львівської національної філармонії Софія Соловій (Україна) та диригент, голова Міжнародної оперної студії Цюрихського оперного театру, художній керівник Бакстонського фестивалю Едріан Келлі (Англія).

Виконавчим директором конкурсу запрошено заслуженого артиста України Олега Созанського.

Перший тур, у якому взяли участь 76 молодих співаків та співачок України, Польщі, США та Китаю віком від 16 до 30 років, уже відбувся в онлайн-форматі. До участі у живих прослуховуваннях було обрано 40 найкращих вокалістів.

Протягом конкурсних днів глядачі матимуть змогу почуті численні фрагменти оперної музики України та світу.

Гала-концерт закриття Конкурсу та оголошення переможців відбудеться 19 грудня о 12:00 на сцені Львівської філармонії.