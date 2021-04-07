Алею облаштують у тому місці, де Василь часто ходив

У Львові облаштують алею пам'яті уродженця міста оперного співака Василя Сліпака, який загинув на війні. Цього року минає п’ята річниця від дня його смерті.

Василь Сліпак навчався у школі №46 на вул. Науковій, в часи своєї юності щодня ходив біля аквапарку до трамвайної зупинки, звідки їздив на навчання до хорової школи «Дударик». Тому міська рада думає над тим, щоб саме у цьому місці облаштувати алею і присвятити видатному українцю.

«Нам потрібно подумати, яким чином краще вшанувати його пам'ять. Є ідея якось в оригінальний спосіб, красиво облаштувати цю алею. Можна на цю тему провести конкурс серед архітекторів і митців», – запропонував під час апаратної наради 7 квітня мер Львова Андрій Садовий.

Начальниця управління екології та природніх ресурсів Олександра Сладкова уточнила ZAXID.NET, що йдеться про пішохідну алею від школи до кінцевої трамвайної зупинки на вул. Княгині Ольги. Для початку треба її обглянути і запропонувати ідеї для облагородження і присвяти. Над цим будуть працювати фахівці різних управлінь.

У Львові вже існує мурал із зображенням Василя Сліпака. Його відкрили торік. А львівські митці написали сучасну оперу, яку присвятили видатному українському співакові та усім іншим захисникам, що загинули на війні, «Ukraine – Terra Incognita».

Василь Сліпак народився у Львові. Співав у львівській хоровій капелі «Дударик», закінчив Львівську консерваторію. Після завершення навчання працював у Паризькій опері. З початком війни в Україні повернувся і пішов воювати добровольцем у складі 7-го окремого батальйону ДУК із позивним Міф. Загинув 29 червня 2016 році, похований на Личаківському кладовищі.