Збірна Львівщини (ліворуч) і збірна Ізміру (праворуч) зіграють у Львові в футбол

У п’ятницю, 28 травня, у Львові відбудеться міжнародний футбольний матч дружби ветеранів 50+. У товариському матчі гратимуть збірна українців та турків. Про заплановану гру повідомив керівник Ліги ветеранів Львіщини Василь Корпан. Матч почнеться о 17:00 на стадіоні «Україна». За перемогу змагатимуться футболісти збірної ліги ветеранів з Львівщини та збірної Егейського узбережжя з Ізміру, що в Туреччині. Усім футболістам більше 50 років. Вхід для охочих побачити гру – вільний.

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