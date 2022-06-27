Денис Литвиненко виконає музику Баха та «Плине кача»

У середу, 29 червня, виповнюється шість років від загибелі видатного оперного співака, львів’янина Василя Сліпака, соліста Паризької опери, волонтера, учасника російсько-української війни, Героя України.

Василь Сліпак – соліст Паризької опери, волонтер, учасник російсько-української війни, Герой України

28 червня у Львівській національній філармонії стартує музичний марафон його пам’яті. Він був започаткований у 2017 році та щороку символічно проводиться в останні дні червня. Марафон об’єднує музикантів з багатьох країн, а його події відбуваються у різних куточках світу. Цьогоріч концерти пройдуть в Україні, Швейцарії та Франції.

28 червня о 19:00 у Львівській національній філармонії відбудеться відкриття 6-го міжнародного музичного марафону пам’яті Василя Сліпака «W Live. Василь Сліпак для перемоги». У виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії, вокального ансамблю «Kalophonia», співака Назара Савка та скрипаля Миколи Гав’юка, прозвучать твори видатних українських композиторів та українські пісні.

Серін де Лабом – французької сопрано корейсько-американського походження

29 червня о 17:30 марафон продовжить концерт «W Live. З Любов’ю з Франції» Серін де Лабом – французької сопрано корейсько-американського походження, яка співала в 11 різних концертах заради миру та благодійності для України в районі Берліна. 30 травня Серін приїхала до Львова в імпровізовану подорож, бажаючи поділитися музикою з українцями, висловити своє захоплення стійкістю і мужністю народу України та підтримати його. У концерті разом із вокалісткою ви почуєте знаних львівських піаністів Оксану Рапіту та Мирослава Драгана. Музиканти виконають твори світових класиків оперного репертуару.

Також 29 червня о 19:30 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбудеться концерт віолончельної музики «W Live. Молитва для Василя». Денис Литвиненко виконає дві сюїти для віолончелі (№3 та №4) Йоганна Себастьяна Баха. У пам’ять про усіх загиблих внаслідок війни Росії проти України прозвучить лемківська пісня «Плине кача».

Оксана Рапіта та Мирослав Драган виконають твори світових класиків оперного репертуару

Усі кошти від продажу квитків будуть передані на потреби нашої львівської 80-ї ОМДШБ для придбання автомобілів та термовізійних дронів.

Фото Данила Бедрія та Юрія Грязнова