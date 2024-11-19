У Львові 20 листопада відбудеться спеціальний показ фільму «Потяг до життя». Після показу можна буде поспілкуватися з авторами та героями фільму.

Фільм «Потяг до життя» – це реальні історії українських залізничників, які показують їхні безстрашність та винахідливість, почуття гумору й безмежну відповідальність.

Із фільму глядачі дізнаються, зокрема, про перший в історії світових воєн повноцінний шпиталь, який був поставлений на залізничні колії. Авторам також вдалося зібрати свідчення тих залізничників, які здійснювали операцію з відвернення техногенної катастрофи і які під обстрілами робили штучне сходження вагонів, щоб не дати ворогу взяти в облогу столицю України. Йдеться у стрічці і про диспетчерів, які продовжували керувати рухом поїздів у той час, як у приміщенні шибки прошивали ворожі кулі.

Зворушливі історії у стрічці нанизані на центральну лінію провідниці Ірини Юрченко, мами Дмитра Козацького (позивний – Орест), який тримав оборону Азовсталі. У фільмі з’являються також експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, голлівудський актор і посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум, відомий футболіст та амбасадор United24 Андрій Шевченко.

«Порятунок мирного населення, насамперед жінок і дітей, Укрзалізницею в перші місяці повномасштабного вторгнення став наймасштабнішою евакуацією в історії світових воєн. Уся нація, наче в одну мить, помістилася в довжелезний потяг, який охрестили “потягом життя”. Цей символізм ми заклали не лише в назву, але й пронесли через увесь фільм», – говорить продюсерка фільму Галина Храпко.

Спецпоказ фільму у Львові за участі творчої групи відбудеться у кінотеатрі «Планета Кіно» (ТРЦ Forum Lviv) о 18:00.