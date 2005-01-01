У Львові відбудуться різдвяні вечері для потребуючих

У переддень Різдва Христового, 6 січня, у Львові відбудуться вечері для потребуючих.

Як повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР, різдвяні святвечори для потребуючих в цьому році організовують Український католицький університет, Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» та БФ «Справа Скарбека».

На Різдво, 7 січня, вже традиційно у храмі Покрови пресвятої Богородиці відбудеться різдвяний обід. Його організовує Спільнота святого Егідія.

Зокрема, для потребуючих відбудуться:

– Святвечір в Українському католицькому університеті (вул. Хуторівка, 35а, приміщення філософсько-богословського факультету). Його організовують орієнтовно для 300 потребуючих. О 14:00 відбудеться спів різдвяних колядок, о 15:00 – святкове богослужіння, а о 16:00 розпочнеться вечеря.

– Святвечір для потребуючих від БФ «Справа Скарбека» (в приміщенні за адресою: вул. Клепарівська, 33 – це двоповерхове приміщення поруч із готелем «Власта»). За попередньою інформацією, святвечір організовують для понад 50 потребуючих. Початок – о 14.00.

– Святвечір в Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а). Вечерю організовують орієнтовно для 35-40 осіб, які отримують в центрі соціальні послуги. Початок – о 19:00.

– Святвечір від ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя». Відбудеться у приміщенні Львівського палацу мистецтв (вул. Коперника, 17). Початок – о 15.00.

На Різдво, 7 січня, потребуючі зможуть скуштувати різдвяні страви за святковим обідом, який традиційно організовують храм Покрови пресвятої Богородиці та Міжнародна мирянська спільнота святого Егідія. О 15:00 у храмі на вул. Личаківській, 175 за різдвяні столи сядуть близько 300 потребуючих.