Напередодні Різдва в центрі Львова встановлять триметрового дідуха

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 17:251550

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Напередодні Різдва в центрі Львова встановлять триметрового дідуха
фото умовне

У суботу, 6 січня, у Львові відбудуться урочистості із винесенням та встановленням різдвяного дідуха, повідомили в прес-службі Львівської міськради.

О 12:00 у фойє Ратуші зберуться мер Львова з родиною, депутати, мешканці та гості міста, а також звіздар із Різдвяною зіркою. Опісля вони сформують колону та вирушать із маленькими дідухами до місця встановлення великого дідуха – на пл. Яворського. Маршрут колони пролягатиме площею Ринок, а також вулицями Беринди і Театральною.

Як повідомили в міському управлінні культури, сам дідух, висотою понад 3 метри, наразі плетуть та прикрашають різнобарвними стрічками майстри «Шевченківського гаю» на чолі із майстром Миколою Городником. Натомість конструкція, на якій він стоятиме, – минулорічна.

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