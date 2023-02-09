Мета львівських лижних перегонів – пропаганда здорового способу життя

У суботу, 11 лютого, відбудуться ІІІ Львівські лижні перегони. Стартуватимуть вони на автостоянці музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, що на вул. Чернеча Гора, 1. Про це у четвер, 9 лютого, повідомили у Львівській міській раді.

У колаборації з благодійною організацією «Допоможи Герою» організатори хочуть провести не лише веселі спортивні змагання, а й зібрати кошти на тепловізор для воїнів на передовій.

Мета Львівських лижних перегонів незмінна: пропаганда здорового способу життя, популяризація лижних гонок серед населення, а також підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів.

«До участі в перегонах запрошують юнаків та дівчат, дорослих і ветеранів. Також учасниками змагань можуть стати як окремо зареєстровані учасники, так і команди ДЮСШ, фізкультурно-спортивного товариства, спортивних клубів», – зазначають організатори.

Детальніше про захід та реєстрацію на нього можна дізнатися за посиланням.