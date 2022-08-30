Візові заяви розглядатимуть 5 робочих днів

У понеділок, 29 серпня, у Львові відкрили новий пункт прийому анкет для отримання польської національної візи. У цей самий день безпосередньо в генеральному консульстві Польщі у Львові перестали приймати документи на візи (крім членів родин громадян країн ЄС та власників Карти поляка і їхніх родичів).

«Візовий центр прийматиме документи на вироблення польської візи з усієї України і навіть з території Польщі (можна вислати документи за допомогою кур’єрської служби «Міст Експрес»). Особи, які отримають повідомлення на електронну пошту з призначеним терміном, подаватимуть заяву у візовому центрі», – повідомили у Львівській ОДА.

Щоб подати документи на польську візу, потрібно спочатку зареєструватися в системі e-konsulat за посиланням. За цю послугу передбачений сервісний збір, який необхідно сплатити до надіслання документів або у день подання документів безпосередньо у візовому центрі. Візові заяви розглядатимуть протягом 5 робочих днів.

«Метою відкриття пункту прийняття візових заяв є скорочення часу очікування на подання заяви, забезпечення кращих умов для осіб, що бажають подавати візові заяви безпосередньо у візовому центрі, а також уможливлення подання заяви поштою», – зазначає генеральне консульство Республіки Польща у Львові.

Новий візовий центр працює на вул. Гетьмана Мазепи, 1Б, 3 поверх, офіс 34 з понеділка до п’ятниці – з 8:30 до 16:30.