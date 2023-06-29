Офіс відкрили на вулиці Ференца Ліста, 6

У межах Lviv Urban Forum у Львові у середу, 28 червня, відкрили платформу стратегічного та архітектурного моделювання Mariupol Reborn. Перший офіс проекту розташовується на вулиці Ференца Ліста, 6. У прес-службі Львівської міської ради розповіли, що майбутньою відбудовою Маріуполя, що на Донеччині, вже працюють архітектори та урбаністи, щоб одразу після деокупації почати відбудову.

«Львів підтримав маріупольців, та ми думаємо про повернення. Сьогодні відкрили центральну платформу, яка відповідатиме за формування гіпотез, стратегій, планів. Найближчим часом відкриємо платформу у Дніпрі, де відповідатимуть на питання відновлення водопостачання, освітлення тощо. А на питання отримання фахової експертизи наших напрацювань, отримання необхідних знань відповідатиме платформа у Варшаві», – розповів Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя.

За інформацією Львівської міської ради, Mariupol Reborn є наймасштабнішим в Європі проектом відродження міста з часів Другої світової війни. Платформу створили за ініціативи голови Донецької ОВА Павла Кириленка та підтримки ЄБРР, Світового банку, проекту USAID «Економічна підтримка України» та компанії SCM. Проект Mariupol Reborn також підтримали муніципалітети Вільнюса, Гданська, Утрехта.

Додамо, що у межах панелі Mariupol Reborn команда проекту «Ре: Маріуполь» представила своє бачення міста після війни. Як пише The Village Україна, згідно з проектом, центральна Базарна площа має стати центром міського життя, місцем проведення концертів, торгівлі вихідними та щорічного ярмарку.

На місці старого залізничного вокзалу хочуть облаштувати кампус «Мозаїка», який має стати «мозковим центром відродження Маріуполя». На пляжі, зокрема, хочуть створити технологічний центр дослідження Азовського моря. Морський відпочинок на Центральному пляжі міста хочуть доповнити вітрильництвом і греблею на ялах.

Згідно з проектом, територія «Азовсталі» має стати меморіальним парком-заповідником. Територію, обмежену каналом, хочуть залишити недоторканою, щоби «природа могла вилікувати її». За задумом у парку-заповіднику проводитимуть екскурсії та мистецькі заходи для переосмислення теми героїв Маріуполя. Драмтеатр, атакований росіянами в березні 2022 року, має зберегти меморіальну функцію. Там пропонують створити центр, що поєднає памʼятку та новий простір. Фасад хочуть змістити в бік колишнього скверу й облаштувати амфітеатр.

Нагадаємо, що у Львові триває Lviv Urban Forum, який зібрав на найкращих українських та закордонних експертів з розвитку міст та сіл, архітекторів, мерів та громадських активістів.