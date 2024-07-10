Освітній проєкт «Близькі» пів року організовує події у Києві

У Львові, на вулиці Стрийській, 86-Б, волонтери відкрили безплатний освітній проєкт «Близькі» для родин, партнерок і партнерів військових та ветеранів. У межах проєкту експерти викладатимуть фінансову грамотність, англійську мову, комунікації тощо. Понад шість місяців «Близькі» організовують події в Києві.



«У нашому суспільстві є чіткий поділ на цивільних та військових, але ще є ми – їхні рідні. Ми десь посередині, тому часто лишаємось поза увагою. А тут ми цю увагу отримуємо. Навколо справжні люди зі схожими цінностями й досвідом. Вони не ставитимуть дурних запитань, не будуть тиснути», – розповіла дружина добровольця Таїсія, яка відвідує події «Близьких» у Києві.

Всі події «Близькі» проводять офлайн, щоб отримувати зворотний зв’язок від лекторів і команди, концентруватися на навчанні. Менеджерка проєкту у Львові Дара Франко зазначає, що для рідних військових це також можливість отримати нові знайомства й відпочити. У липні 2024 року у Львові запланували такі події:

18 липня о 18:00 лекція «Фінанси для себе» від консультантки з персональних фінансів Оксани Желєзко;

19 липня о 18:00 лекція «Як не поранитись об чужі слова. Захист від токсичного контенту і комунікації в мережі» від медіаекрперта Отара Довженка.

Крім цього, триває набір на чотиримісячний курс англійської від Green Forest. Зареєструватися можна за посиланням. Усі події у Львові відбудуться в офлайн-форматі в абілітаційному центрі HAB, що на вулиці Стрийській, 86-Б. Дізнаватися про нові заходи можна у соцмережах проєкту «Близькі».