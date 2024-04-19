Оновлене приміщення Першої львівської медіатеки

У п'ятницю, 19 квітня, на базі Першої львівської медіатеки, що на Мулярській, 2а, запрацював Координаційний центр неформальної освіти дорослих. Для цього повністю реконструювали перший поверх приміщення. Бібліотека продовжує свої функції, але тепер мешканці Львова зможуть зареєструватися на безкоштовні курси. У коментарі ZAXID.NET засновниця мережі Центрів едукації та програмна менеджерка Інституту міста Вікторія Фургало розповіла, що місія проекту – це надавати містянам доступ до якісної неформальної освіти.

«Ми працюємо з 2019 року й на базі бібліотек вже проводили багато курсів. У нас більше ніж 200 навчальних програм і навчання пройшло більше ніж 13 тисяч людей. Зараз тут відкриваємо центральний осередок, який координуватиме освіту дорослих, яка відбувається у бібліотеках або інших місцях Львова. Безпосередньо тут будуть курси на дуже різні теми: психологія, перша домедична допомога, ІТ. З суботи у нас стартує курс проектного менеджменту від SoftServe. Загалом ми дивимось на запит від людей і на основі цього створюємо навчальні програми», – говорить Вікторія Фургало.

Вона зазначає, що щороку 80% навчальних програм оновлюються. Курси безкоштовні, але за бажанням слухачі можуть сплатити благодійний внесок.

Вікторія Фургало на відкритті центру 19 квітня (Фото ZAXID.NET)

Окремим напрямом роботи Центру едукації є реінтеграція ветеранів та членів їхніх родин через освітні можливості. Вікторія Фургало розповідає, що проект передбачає психологічні, психіатричні, кар'єрні та юридичні консультації. Крім цього, планують запустити курси водіння та іпотерапію. Потрапити на курси можна через реєстрацію на сайті центру едукації.

Загалом у бібліотеці на Мулярській, крім Координаційного центру неформальної освіти, є лекційна зала, коворкінг для колективної та індивідуальної роботи, зала для воркшопів, рецепція з книговидачею, кухня та вбиральня. Директор Львівської муніципальної бібліотеки Василь Кметь розповідає, що у просторі відбуватимуться виставки та різноманітні публічні події.

«Культура читання та освіти – це найбільш органічно поєднанні аспекти діяльності, тому що ми говоримо про інформаційну безпеку, розвиток і майбутнє. Народний університет поширюється до 49 філій муніципальної бібліотеки, яка набуває ще одного контексту й значення. Зараз ми також працюємо над тим, щоб довершити інклюзивність цього простору», – говорить Василь Кметь.

Додамо, що облаштовували та ремонтували простір за фінансової підтримки DVV International (Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини), Програми розвитку ООН, Міністерства закордонних справ Польщі.