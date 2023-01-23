Дружина і діти Грицька Чубая взяли участь у відкритті вулиці і дали концерт з балкона будинку

У понеділок, 23 січня, у Львові урочисто відкрили вулицю українського поета Грицька Чубая, якого називають «батьком львівського андеґраунду». Його ім’я носитиме колишня вулиця Академіка Павлова. Відкриття вулиці відбулося у день народження поета, якого немає з нами вже 40 років.

Вулиця Грицька Чубая розташована у Личаківського районі Львова між вулицею Кониського і Тершаковців. На відкритті вулиці Грицька Чубая зібралася родина, друзі митця, поціновувачі його творчості. Діти поета Соломія і Тарас Чубай дали маленький концерт з балкона будинку на цій вулиці.

«Це особливий день для нашої родини. Підозрюю, що мій батько, якби бачив цю подію, іронічно підсміювався б. Тим не менше, українцям варто пам’ятати своїх поетів і митців, тому їх іменами й називають вулиці. Буде хтось проходити сюдою, прочитає назву вулицю і можливо зацікавиться, хто це, надихнеться», – сказав син поета Тарас Чубай, музикант, лідер гурту «Плач Єремії».

У цей самий день у Львівській опері відбувся концерт пам’яті Грицька Чубая. Також у прокат вийшов документальний фільм «Чубай. Говорити знову».

Грицько Чубай – видатний український поет, перекладач, один із лідерів українського літературно-мистецького андеґраунду 1960-1980-х років та видавець самвидавного часопису «Скриня».