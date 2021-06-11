У Львові відкривається фан-парк для футбольних вболівальників

З 13 червня по 11 липня у Львові, на площі перед ЛНУ ім. Івана Франка, відкриється фан-парк, де буде встановлений великий екран. На ньому транслюватимуть абсолютно всі матчі Євро-2020. Вхід на головне футбольне свято вільний!

Надихати вболівальників і заряджати їх емоціями в рідному для себе місті буде спонсор фан-парку – бренд компанії Carlsberg Ukraine «Львівське». Паузи в матчах теж буде чим заповнити, у розпорядженні фанів – фудкорт, інтерактивні та фотозони, настільний футбол, аквагрим і діджеї.

Звичайно, про безпеку теж подбають на найвищому рівні. Фан-парк дотримується всіх заходів безпеки: контроль потоку людей, наявність антисептичних станцій, персонал з негативним тестом на ковід.

Львів – найщасливіше місто для української футбольної збірної. Кожен вболівальник знає, що саме тут наша команда левів ніколи не програвала. Під час Євро-2020 потрапити на трибуни фанам різних країн буде набагато важче, ніж зазвичай. А це означає, що фан-парк може стати центром львівського футбольного життя. Приходь разом із друзями та підтримуй нашу збірну під час європейського футбольного форуму.

Мільйони українців – одна збірна!