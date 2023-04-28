Із неділі, 30 квітня, у Львові запрацюють чотири нові паркувальні майданчики, які діятимуть у третій зоні паркування. Майданчики буде обслуговувати ЛКП «Львівавтодор».

Нові паркувальні майданчики запрацюють за адресами:

вул. Волощака (буд. №3-5; вул. Вітовського, 1; Зарицьких, 6);

вул. Руфа (навпроти буд. №5а-11; навпроти буд. №21-27; навпроти буд. №31-33; буд. №8-10);

вул. Костомарова (буд. №16-20, вул. Івана Франка, 41);

вул. Академіка Кучера (від буд. №4 до буд. №16).

Паркування в третій зоні коштує 10 грн/год. Майданчики працюватимуть у будні дні з 8:00 до 20:00, в інший час паркування буде безкоштовним. Оплатити паркування на майданчиках можна готівкою через термінал EasyPay, через застосунки Приват24, UNIP та EasyPay, або скануючи камерою смартфона QR-код на інфощитах. Можна також купити абонемент на паркування.

Мешканці, які проживають у будинках, прилеглих до паркувальних майданчиків, можуть придбати пільговий абонемент чи платити за паркування за пільговим тарифом – 3 грн/год.