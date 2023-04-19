У Галицькому та Личаківському районах Львова облаштують ще 79 паркомісць. 14 квітня департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради визначив переможців конкурсу на обслуговування паркмайданчиків.

Як повідомили у міськраді, переможцями конкурсу стали ТОВ «Діалєна» та ТОВ «Еліт Сервіс 100». Компанія «Діалєна» отримала право на обслуговування пармайданчика на 13 місць на вул. Кармалюка. Компанія «Еліт Сервіс 100» виграла конкурс на 66 місць, зокрема, 35 на вул. Куліша, 9 на вул. Медовій та Балабана.

Майданчики для паркування запрацюють невдовзі після погодження схем паркування з патрульною поліцією. Із 8:00 до 20:00 паркування буде платним, у інший час – безкоштовним.

Нагадаємо, у Львові діють п’ять зон паркування. Привапркувати авто у першій зоні коштує 20-30 грн/год., у другій – 15 грн/год., у третій – 10 грн/год., у четвертій – 5 грн/год., а у п’ятій – до 80 грн/год. Мешканці 1-4 зони можуть паркуватися за пільговим тарифом 3 грн/год.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Діалєна» зареєстроване у Львові та займається виробництвом меблів. Його власниками є львівʼяни Олена Дзюпин і Серігй Кротов.

Компанія «Еліт Сервіс 100» також зареєстрована у Львові та займається розробкою будівельних проектів. Одноосібною власницею фірми є Вікторія Швець.