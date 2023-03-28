Гроші на більшості майданчиків збиратиме комунальне підприємство

У Львові погодили місця та визначили операторів паркування для 34 нових платних паркувальних майданчиків на 789 місць.

Оператором на двох парковках буде ТзОВ «Діалєна», на одній – ТОВ «Торгпреса», а на решті – ЛКП «Львівавтодор».

Як ідеться у повідомленні ЛМР, паркувальні майданчики працюватимуть за такими адресами:

пл. Осмомисла (4 паркомісця);

вул. Дашка (26 паркомісць);

вул. Тараса Бобанича «Хаммера» (28 паркомісць);

вул. Академіка Кучера (23 паркомісце);

вул. Пильникарська (25 паркомісць);

пл. Святого Теодора (25 паркомісць);

вул. Юрія Руфа (35 паркомісць);

вул. Академіка Богомольця (12 паркомісць);

вул. Кониського (20 паркомісць);

вул. Туган-Барановського (10 паркомісць);

вул. Патріарха Димитрія Яреми (25 паркомісць);

вул. Вагилевича (14 паркомісць);

вул. Верхратського (15 паркомісць);

вул. Водогінна (18 паркомісць);

вул. Донцова (25 паркомісць);

вул. Дороша (15 паркомісць);

вул. Севастопольська (16 паркомісць);

вул. Гладишевського (28 паркомісць);

вул. Зарицьких (72 паркомісця);

вул. Костомарова (16 паркомісць);

вул. Коцюбинського (11 паркомісць);

вул. Кирила і Мефодія (25 паркомісць);

вул. Франка, 66 (6 паркомісць);

вул. Волощака (9 паркомісць);

вул. Кобилянської (30 паркомісць);

вул. Болгарська (6 паркомісць);

вул. Щепкіна (10 паркомісць);

вул. Ірини Калинець (26 паркомісць);

вул. Японська (12 паркомісць);

вул. Глибока (25 паркомісць);

вул. Академіка Єфремова (31 паркомісце);

вул. Коновальця 1-10 (17 паркомісць);

вул. Новий Світ (25 паркомісць);

вул. Стрийська – вул. В. Великого (104 паркомісця).

Управління патрульної поліції та районні адміністрації мають погодити схеми паркування, нанести розмітку і встановити дорожні знаки та інформаційні щити із тарифами та способами оплати, після чого майданчики запрацюють.

Вони працюватимуть у робочі дні з 8:00 до 20:00. В інший час паркування буде безкоштовним. Плата – погодинна, розмір залежить від зони паркування.

На кожному майданчику для паркування обов’язково облаштовують 10% місць (не менше одного) для паркування автомобілів людей з інвалідністю або тих, хто їх перевозить.

Мешканці 1-ї, 2-ї, 3-ї та 4-ї зон паркування мають право паркуватися за пільгову плату (3 грн/год) з використанням пільгових абонементів лише на майданчиках для паркування, безпосередньо прилеглих до їхніх житлових будинків.

Додамо, що у 1-3 зоні паркування у Львові вартість години паркування коштує від 5 до 30 грн, у п’ятій – 40 грн/год.