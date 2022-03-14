Кінотеатр знизив ціни на квитки

З 15 березня у Львові відновить роботу кінотеатр «Планета кіно ТРЦ Форум».

«З вівторка Планета Кіно спробує працювати у Львові. Працювати будемо в дуже обмеженому режимі. Ставимо ціни нижче за звичайні… Відкриваємося в першу чергу, щоб підтримувати співробітників, економіку, платити податки. Можливо комусь це допоможе відволіктись від війни та отримати позитивні емоції», – написав у своєму Facebook співвласник мережі кінотеатрів Дмитро Деркач.

Зокрема кінотеатр щодня планує безкоштовні дитячі сеанси та

запрошує до співпраці волонтерів, які опікуються людьми, що приїхали до Львова з територій, де ведуться активні бойові дії.

Щодня в кінотеатрі об 11:55 буде безкоштовний сеанс мультфільму «Співай 2».

Для бронювання місць і уточнення інформації можна зв'язуватися за телефоном 067 976 68 66 Ольга.

У репертуарі, окрім «Співай 2» (що буде також і на інших сеансах) – «Людина-павук. Шлях додому», «Незвідане», українська комедія «Бурштинові копи» та інші фільми. Вартість квитків – 50 грн. Актуальний розклад можна побачити на сайті кінотеатру.