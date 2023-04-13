У четвер, 13 квітня, частину львівських водограїв запускають у роботу. Найбільше з них розташовані у центральній частині міста. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Як розповіла голова Галицької районної адміністрації Галина Гладяк, через воєнний стан у районі запускають лише чотири фонтани. Натомість п'ять водограїв залишаться закритими, йдеться про чотири фонтани на пл. Ринок і один біля скульптури Діви Марії.



«Запускаємо в роботу два фонтани на вул. Коперника: «Водолій» і «Криниця з левами», фонтан на пл. Коліївщини і фонтан біля оперного театру. Також працюватимуть питні фонтани – на пл. Ринок, біля оперного театру, на пл. Марійській і у сквері «На Валах». Запустимо в роботу і питний фонтан на пл. Маланюка», – розповіла Галина Гладяк.

У Личаківському районі вже запустили питні фонтани біля церкви Покрови, що на вул. Личаківській, 175а і на пл. Митній. Також на пл. Митній готують до запуску і сухий фонтан.

Як повідомляють у Львівській міській раді, до Великодніх свят запустять і водограй на пл. Двірцевій. Також раніше зазначали, що до свят має запрацювати і фонтан «Кульбаба» на пл. Галицькій.