Фонтан матиме підсвітку

У Львові розпочали готувати до запуску фонтан «Кульбаба», що на площі Галицькій. Фахівці «Львівводоканалу» розконсервовують обладнання – встановлюють насоси, які прибирали на зиму, щоб вони не пошкодилися. Фонтан оновили в межах реконструкції площі Галицької, яка стартувала ще у 2019 році. Всі роботи виконує підрядник ПП «Патронат». Про це ZAXID.NET розповіли у «Львіводоканалі» у п’ятницю, 24 березня.

Після підключення насосів, фахівці проведуть пуско-налагоджувальні роботи. Запустити фонтан планують тоді, коли стабілізується температура повітря. У «Львівводоканалі» прогнозують, що це станеться вже до Великодня.

«Це буде фонтан з чашею. Вода битиме струменями такою своєрідною квіткою до середини. І також його сообливість в тому, що він матиме підсвітку. Окрім того, фонтан виготовлений із кортенівської сталі. Це такий цікавий матеріал як граніт. Такий матеріал також використаний на Меморіалі пам'яті Героям Небесної Сотні. Він вважається сучасним і довговічним», – розповідає фахівчиня зв'язків з громадськістю Тетяна Гембач-Копчик.

Як розповіли ZAXID.NET у Галицькій районній адміністрації, наразі всі заплановані роботи на площі Галицькій виконали. Нині площа викладена бруківкою та гранітною плиткою. Сформовано місце для клумб, подекуди висаджено дерева. Також підрядник встановив світильники. Окрім того, повністю ознакували місце розташування костелу Воздвиження Чесного Хреста, мури якого виявили під час будівельних робіт. Зробили це за допомогою плитки різного кольору.

Також заплановане і розширення пішохідної зони площі Галицької, де також мали би облаштувати газони та висадити дерева. Наразі це ще залишається в планах, але коли задум реалізуть невідомо, зокрема, через воєнний стан в країні. Як додали у департаменті містобудування Львівської міської ради, після цього з площі планують забрати ще три МАФи. Зазначимо, раніше чотири тимчасові споруди вже демонтували.

Нагадаємо, реконструкцію площі Галицької у Львові розпочали ще у 2019 році. Згодом, після демонтажу фонтану «Кульбаба», будівельники виявили мури костелу Воздвиження Чесного Хреста, зведеного у 1530-х роках. Після цього будівельні роботи призупиняли і на місці працювали археологи.