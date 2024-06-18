Панно зруйнували на першому поверсі

У Львові відновлюють мозаїчне панно «Інформаційний простір», яке торік у жовтні демонтували у видавництві «Вільна Україна» на вул. Володимира Великого, 2. Це пейзажна композиція з фігурами п’яти жінок, яка занесена до переліку пам’яток.

«Зараз триває відновлення мозаїки за кошти власника приміщення. Над твором працює команда художників під керівництвом викладача Львівської національної академії мистецтв Василя Сивака», – повідомили у Львівській міськраді.

Ще раніше комісія вирішила, що мозаїку відновлять на другому поверсі будівлі, де краще денне освітлення з кращою оглядовістю.

Процес відтворення мозаїки (фото ЛМР)

Василь Сивак вже 17 років створює мозаїки в українських храмах, його роботу можна побачити на куполі та у вівтарній частині церкви Святої Софії – Премудрості Божої на території студмістечка УКУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, мозаїка «Інформаційний простір» виконана зі смальти, де зображено п’ять жінок, що символізують п’ять материків та обмін інформацією в світі. Одна з жінок уособлює Євразію та тримає книги. Її створив 1981 року художник Богдан Сойка, а у 2019 році Львівська міська рада внесла це панно до реєстру пам’яток.

Нагадаємо, мозаїку «Інформаційний простір» у будівлі видавництва «Вільна Україна» на вул. Володимира Великого, 2 демонтували у жовтні 2023 року. Вона була на стіні першого поверху 12-поверхової будівлі видавництва, у приміщенні колишнього магазину «Союздрук». Приватний власник приміщення під час ремонтних робіт її демонтував. Тоді громадськість відреагувала на порушення, а Львівська міська рада зобов’язала відновити зображення.