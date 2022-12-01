Реставрація історичної чорної брами обійшлася у 69 тис. грн

Реставратори завершили відновлення історичної металевої брами в будинку на вул. Тарнавського, 25. Над відновленням дверей фахівці працювали близько трьох місяців.

«Ця брама була в незадовільному стані через облущену стару фарбу, корозію металу і суттєві пошкодження в нижній частині. Тут був втрачений фрагмент притульної планки з рослинним орнаментом, автентичні ручки, поріг. А замість засклення верхній світлик був забитий металевими листами», – розповів майстер-реставратор Ігор Добрянський.

Фахівці повернули брамі автентичний чорний колір. Також відновили металеві елементи оздоби, які були втрачені. За зразком автентичних виготовили нові ручки, а у світлику встановили засклення.

Стан брами до і після реставрації (фото ЛМР)

«Вартість реставраційних робіт – близько 69 000 грн. Внесок мешканців склав 30% з цієї суми, а решта – це кошти німецького фонду Ебергарда Шьока, який цього року підтримав нашу Програму співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

У Львові продовжує діяти міська програма з відновлення історичних брам за співфінансування з мешканцями. У 2022 році «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища отримало ще 55 заявок на реставрацію історичних брам, 41 заявку на реставрацію історичних вікон та 9 заявок на заміну металопластикових вікон на дерев’яні. Нещодавно у Львові відреставрували дві брами на вул.Личаківській – у будинках №113 та №117.