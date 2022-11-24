Третину вартості робіт оплатили мешканці

На вулиці Личаківській, 113 у Львові відреставрували історичну каретну браму. Роботи провели за підтримки ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища та за співфінансування німецького фонду Ебергарда Шьока і мешканців. Про це повідомляє «Бюро спадщини».

Історично такі брами служили для заїзду коней з каретою у двір будинку. Вони значно важчі та мають суттєво більші розміри, аніж звичайні вхідні двері у будинок. Історичну браму реставрували близько трьох місяців.

«Ця брама була в дуже поганому стані. Було помітне суттєве перекошення дверей відносно верхнього світлика, низ струхлявів, а дерев’яне полотно потребувало великої кількості вставок. Через свою значну вагу, двері не тримались на завісах і погано прилягали до основи. Нас чекав досить великий обсяг роботи», – розповів майстер-реставратор Павло Войтович.

Також фахівці замінили засклення світлика, відновили втрачені деталі, встановили новий замок та ручки, які відповідають стилю брами.

Вартість реставраційних робіт склала 67 000 грн, з яких 20 100 грн заплатили мешканці, а решта суми – співфінансування від німецького фонду Ебергарда Шьока, який цього року підтримав міську Програму співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках

Поряд, на вул. Личаківській, 111, є ідентична брама, що також потребує реставрації.

Міська програма з відновлення історичних брам за співфінансування з мешканцями триває вже не перший рік. Недавно запрацювала програма з відновлення історичних вікон, а також за фінансової участі мешканців відновлюються балкони в історичній частині міста. У 2022 році «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища отримало ще 55 заявок на реставрацію історичних брам, 41 заявку на реставрацію історичних вікон та 9 заявок на заміну металопластикових вікон на дерев’яні.