У будинку відновили 4 вікна

У Львові на вул. Котляревського, 15 уперше відреставрували історичні вікна на сходовій клітці будинку. Відновити чотири вікна допоміг німецький фонд Eberhard-Schöck-Stiftung, повідомляє прес-служба ЛМР.

Як розповів реставратор Юрій Буцик, роботи тривали близько двох місяців, тому що вікна були в поганому стані, підвіконники – пошкоджені, а зливи – відсутні, фарба і замазка повністю облущились, автентичне матове засклення – збережене лише частково.

Фахівці встановили ззовні нові металеві зливи та замінили новими вставками всі прогнилі дерев'яні елементи. Також встановили нове матове засклення, підібране за зразком старого. А втрачену автентичну фурнітуру виготовили з латуні за формою збереженої.

У будинку на Котляревського, 15 відреставрували історичні вікна (фото ЛМР)

Роботи обійшлися у 88 тис. грн, частину яких, за програмою співфінансування, оплатили мешканці – 35,5 тис. грн. Решту оплатив німецький фонд Ебергарда Шьока, що цьогоріч підтримав міську Програму співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках.

Нагадаємо, у 2022 році «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища отримало ще 55 заявок на реставрацію історичних брам, 41 заявку на реставрацію історичних вікон та 9 заявок на заміну металопластикових вікон на дерев’яні.