Вшанування пам'яті провідника ОУН традиційно відбулося у перший день нового року

1 січня виповнюється 114-а річниця від дня народження Степана Бандери. У Львові пам’ять голови проводу ОУН вшанували на площі Кропивницького. У заході взяли участь чиновники, політики, духовенство, пластуни, ветерани війни та УПА.

Міський голова Львова Андрій Садовий опублікував фото з сином, який належить до пластунського куреня, що названий на честь Степана Бандери.

«Це вже традиційне 1 січня у нашій сім’ї. І великій родині пластунів. Біографія Степана Бандери – це історія незламності. Тюрми, концтабори, переслідування – це все було в його житті. Проте він ніс свої переконання з гордо піднятою головою. На прикладі Бандери виросло нове покоління, яке пішло у бій з новою московською ордою. Покоління переможців», – написав мер Львова 1 січня.

Андрій Садовий разом з пластунським куренем ім. Степана Бандери у Львові

Біля пам’ятника Степану Бандері у Львові відбулися урочисті заходи. Учасники поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері, помолилися за Україну, хорова капела «Трембіта» співала українських пісень.

«Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіялізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійности України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіялізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні. – Пророчі слова Степана Бандери. Як заповідав визначний українець, ми боремось – увесь народ стоїть за свободу, добробут української нації», – зацитував провідника ОУН голова Львівської ОВА Максим Козицький.

фото ЛОВА

Окрім того, під час заходу відзначили лауреатів премії імені Героя України Степана Бандери.

Нагадаємо, Степан Бандера народився 1909 року в с. Старий Угринів на Калущині. Згодом сім’я переїхала у Стрийський район, де Степан навчався у гімназії, вступив у Пласт. Вищу освіту здобував у Львові. Меморіальні музеї ідеолога українського націоналістичного руху працюють у Стрию, Дублянах та с. Воля Задеревацька.

До слова, в історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі» на Львівщині встановили різдвяну шопку з Джо Байденом, Іваном Франком та Степаном Бандерою.