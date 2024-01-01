1 січня виповнюється 115 років від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери. Попри нічні обстріли місць, пов’язаних з його життям, у Львові відбулася панахида і вшанування пам’яті.

Учасники традиційної події, як і щороку, поклали квіти до пам’ятника Степанові Бандері на площі Кропивницького, після цього відбулась спільна молитва за Україну. У заході, крім представників влади і громадськості, взяли участь духовенство різних конфесій, ветерани УПА, військові та молодь.

Лідер Організації українських націоналістів Степан Бандера народився 1 січня 1909 року у селі Угринів на Івано-Франківщині. Потім з сім’єю переїхав на Стрийщину. У Львові він навчався на агронома. Разом з Ярославом Стецьком став автором і проголосив Акт відновлення Української держави від 30 червня 1941 року, за що їх відправили до концтабору. ОУН-Б, яку очолював Бандера, стала засновницею Української Повстанської Армії. Степана Бандеру вбив агент КДБ Богдан Сташинський 1959 року в Німеччині. Зараз ім’я Степана Бандери стало символом боротьби за незалежність України.

Нагадаємо, в ніч на 1 січня росіяни запустили на Львівщину шахеди, уламок одного впав на будівлю університету, де вчився Бандера, позаду його пам’ятника. Другий шахед знищив музей Романа Шухевича.