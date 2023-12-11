Хлопцеві загрожує в'язниця

Поліцейські у Львові викрили 17-річного підлітка, який видурив у 80-річної жінки 2 тис. грн, а в 78-річної – 140 тис. грн. Для обох пенсіонерок хлопець вигадав одну легенду й говорив, що їхні сини нібито потрапили у ДТП й потрібні гроші на операцію. У прес-службі поліції Львівської області у понеділок, 11 грудня, розповіли, що підліткові загрожує до восьми років в'язниці.

«За словами першої потерпілої, 80-річної жительки Львова, до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її син потрапив у ДТП, отримав травми й для термінової операції необхідні гроші. Жінка повірила у цю вигадану історію й оскільки не мала вдома готівки, передала зловмиснику банківську картку, з якої той зняв та привласнив 2 тис. грн. З’ясувавши, що в аварію син не потрапляв, пенсіонерка звернулась за допомогою у поліцію. Така ж історія повторилась з іншою мешканкою Львова, також пенсіонеркою віком 78 років. Цього разу жінка передала незнайомцю всю готівку, яку мала вдома – 140 тисяч гривень», – повідомляють у поліції.

Правоохоронці встановили, що до обох випадків шахрайства причетний 17-річний мешканець Кіровоградської області, який тимчасово живе у Львові. Наразі йому повідомили про підозру у шахрайстві. Підліткові загрожує позбавлення волі до восьми років. Триває досудове розслідування.