У Рівному затримали 29-річного шахрая, який викрадав гроші з чужих банківських карток. Попередньо відомо про 37 потерпілих, в яких рівнянин за вказівками спільника викрав 1,1 млн грн. Наразі чоловік перебуває в СІЗО, йому загрожує до п’яти років тюрми.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, 29-річний підозрюваний влаштувався на «роботу» до шахрая, якого знайшов через Telegram-канал. Роботодавець через месенджер надсилав йому інформацію про банківські рахунки українців, а завданням чоловіка було безконтактним шляхом зняти з них готівку у банкоматах та магазинах Рівного і покласти на рахунки інших підставних осіб. За це підозрюваний мав свій відсоток.

«Крім того, у зловмисників діяла також інша схема шахрайства – вони розсилали фішингові посилання нібито для отримання “єДопомоги”. А коли люди переходили за цим посиланням, з їхніх карток зникали гроші», – пояснюють деталі схеми у прокуратурі.

Наразі вже встановлені 37 потерпілих, які через такі шахрайські схеми втратили майже 1,1 млн грн. 29-річного підозрюваного затримали. Йому повідомили про підозру за ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство). У разі доведення вини йому загрожує максимум до п’яти років ув’язнення.

Рівненський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік свою вину визнає.