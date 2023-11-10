Обом підозрюваним загрожує до п'яти років ув'язнення

Київська поліція затримала двох волинян, які виманювали в людей гроші завдяки фейковим зборам. Зловмисники створили сторінку в соцмережі, де розміщували неправдиві публікації про начебто терміновий збір грошей на потреби хворих дітей та поранених військових. Таким чином вони виманили майже 700 тис. грн, і витрачали гроші на власні розваги.

Про затримання зловмисників стало відомо у п’ятницю, 10 листопада, після повідомлення прес-служби поліції Києва. Підозрюваними у цій справі є двоє волинян, яким по 23 та 25 років.

«Спільники розміщували фейкові публікації з прикріпленням відповідних фото. Вони публікували історії про те, що необхідно рятувати життя дітям, які отримали тяжкі опіки. Користувачі соцмережі перераховували гроші на їх власні банківські рахунки у сумі від 300 до 2000 тис. грн. Окрім того, порушники відкривали терміновий збір на лікування поранених бійців ЗСУ та аби викликати довіру у читачів, розміщували фото бійців, які знаходили у різних новинах про війну», – повідомив начальник Солом’янського управління поліції Ігор Леус.

Більшість використаної інформації про дітей та їх хвороби відповідали дійсності: шахраї моніторили соцмережі та підшукували публікації, де батьки просять допомоги для лікування своїх дітей. У подальшому вони дублювали інформацію на свою сторінку і для перерахунку коштів надавали власні банківські реквізити. Отримані гроші, а це близько 700 тис. грн, аферисти витрачали на різні розваги, покупки в магазинах та відпочинок в ресторанах.

Обох чоловіків затримали, їм вручили підозри за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство). У разі доведення вини їм загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення. Незабаром підозрюваним оберуть запобіжні заходи.