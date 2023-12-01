Двом росіянам та українці вручили підозри за статтею про шахрайство

На Волині поліція затримала двох росіян, які організували шахрайську схему з купівлі товарів онлайн. Шахрайством зловмисники займались, перебуваючи в Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Допомагала зловмисникам 33-річна спільниця, що перебувала на волі. Наразі усі троє отримали підозри за статтею про шахрайство.

Як повідомила прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань, організатор групи шукав оголошення про продаж різноманітних товарів, здебільшого комп’ютерної техніки, на сайті OLX. Інші учасники виконували ролі покупців. Вони спілкувалися з продавцями щодо вартості, умов доставки, способів оплати та, між іншим, згадували про те, що вони військові.

Зловмисники замовляли доставку товару на пошту, тоді підробляли чеки, забирали товар і здавали його у ломбард завдяки 33-річній спільниці, що перебувала на волі.

Після отримання товару учасники злочинної групи одразу припиняли спілкування з потерпілими. За попередніми даними, щомісяця учасники групи отримували до 200 тис. грн.

«У ході слідства поліцейські встановили усіх учасників злочинної групи шахраїв. Це особи, які наразі перебувають в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ) – уродженці Росії та Білорусі», – йдеться у повідомленні.

У четвер, 30 листопада, правоохоронці провели обшуки на території Волинського ПТПІ, за місцями проживання підозрюваних та в ломбардах. Наразі організатора та його двох спільників затримали та повідомили їм про підозри за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує від п’яти до 12 років ув’язнення.