Вуличне освітлення не вимикатимуть для безпеки руху і львів'ян

У Львові зупинять роботу фонтанів та вимкнуть підсвітку фасадів будинків. Таке рішення мерія Львова прийняла після ракетних ударів по підстанціях для економії електроенергії. Також міська рада закликає мешканців обмежити використання електроприладів у пікові години.

«Маємо переглянути свій підхід до використання електрики. Адже з огляду на останні події в нашій державі – пошкодження електричних підстанцій ворогом, мусимо економно споживати електрику, щоб зменшити навантаження на всю енергетичну систему. Місто, зі свого боку, задля економії електроенергії, зупинить роботу фонтанів та вимкне підсвітку на фасадах будинків», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Натомість вуличне освітлення для безпеки не вимикатимуть.

Ірина Маруняк додала, що у Львові наразі не планують віялових відключень електрики. Однак мерія закликає мешканців ощадливо споживати електроенергію та самостійно обмежити використання електроприладів у пікові години: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Електроприлади, які споживають багато енергії, можна вмикати після 23 години: наприклад, перенести на нічний час прання, підігрів води, обігрів помешкання, зарядку телефонів та інших пристроїв тощо.

Нагадаємо, найбільш енерговитратними приладами є: електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильові печі, пральні машини, електричні духовки, електрочайники, праски, посудомийні машини, кондиціонери, порохотяги та інші.