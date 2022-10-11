Львів’ян закликають мінімізувати використання електроенергії у своїх домівках, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему, яка страждала від ракетних ударів росіян два дні поспіль.

«Через ракетні удари з ладу виведено 4 важливі електропідстанції на території Львівської області. Тому маємо серйозні проблеми зі стабільним електропостачанням у місті. Енергетики робить все можливе, щоб вийти з кризової ситуації. Це потребує часу. Дуже важливо, після відновлення – мінімізуйте використання електроенергії в домівках! Прошу поставитись із розумінням до цієї ситуації. Ворог намагається нас дестабілізувати, але ми не здамось», – написав у Telegram міський голова Львова Андрій Садовий.

Як інформував ZAXID.NET, близько 12:00 в вівторок, 11 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по двох електропідстанціях та повністю їх знищили. У Львові без електропостачання залишилось близько 30% міста, також є проблеми з водою. Напередодні, 10 жовтня, росіяни випустили 15 ракет по Львівщині, сім з яких збили сили ППО, а решта вразили об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, електропідстанції.

Загалом зранку понеділка, 10 жовтня, Росія завдала масових ракетних ударів по багатьох українських містах. Влучання зафіксували в 14 регіонах. Для ударів росіяни використали крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Українська ППО збила 43 ракети із 84, запущених по Україні, та ще 13 БпЛА.

Внаслідок атаки пошкоджені близько 70 об'єктів, з яких 29 – критична інфраструктура, через що в багатьох населених пунктах виникли проблеми з електро- та водопостачанням, а також перебої з мобільним зв'язком. Відтак «Укренерго» попередило про можливі віялові відключення електрики для ліквідації наслідків масованої російської ракетної атаки.