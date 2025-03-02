СБУ затримала обвинувачених у січні 2020 року біля офісу «Галсільлісу» у Львові

Шевченківський районний суд Львова 26 лютого визнав невинними Віталія Трача та Романа Суховича, яких звинувачували у розтраті майна та хабарництві. Крім цього, суд виправдав ще одного звинуваченого в розтраті майна лісника, який приєднався до ЗСУ та загинув у квітні 2022 року. Суд вважає, що немає достатньо доказів, щоб довести провину обвинувачених. У вироку йдеться, що СБУ підозрювала лісничих в тому, що вони платили побори колишньому гендиректору «Галсільлісу» Володимиру Мельнику.

Згідно з матеріалами справи, СБУ вважала, що директор Яворівського лісового господарства «Галсільліс» Роман Сухович у 2019 році систематично платив хабарі керівникові обласного лісгоспу Володимиру Мельнику. Розмір поборів залежав від кількості проданої деревини. За це керівник гендиректор «Галсільлісу» мав ігнорувати всі порушення у Яворівському лісництві та не створювати штучних перешкод в роботі.

У вироку йдеться, що якби директор Яворівського лісництва відмовився платити хабарі, то втратив би посаду. Через це він дав вказівки керівнику Івано-Франкового лісництва Віталію Трачу, яку підпорядковується Яворівському, та ще одному ліснику продавати необліковану лісопродукцію за готівку, а гроші передавати йому. З жовтня по грудень 2019 року лісники приховали продаж деревини на приблизно 11 тис. грн, які потім мали передати керівництву.

Крім цього, слідчі вважали, що у січні 2020 року обвинувачені передали гендиректору «Галсільлісу» Володимиру Мельнику 17,8 тис. грн та 300 доларів (за тодішнім курсом – 7,2 тис. грн) хабарів.

Директор Яворівського лісництва у суді не визнав провину. Він переконував, що не отримував жодних вказівок він керівництва давати їм хабарі й ніхто не створював йому штучних перешкод в роботі. Сухович наголошував, що не передавав керівництву «Галсільлісу» у січні 2020 року жодних грошей.

Всі звинувачення заперечив і колишній керівник Івано-Франкового лісництва Віталій Трач. Також Роман Сухович запевнив, що лісництво не мало жодних матеріальних збитків. Він сказав, що гроші, які правоохоронці знайшли в його кабінеті, хтось підкинув, а все кримінальне провадження сфабриковане. Сухович розповів, що слідчі схиляли його свідчити проти гендиректора «Галсільлісу». Роман Сухович та Віталій Трач просили суд повністю їх виправдати.

Суддя Наталя Луців-Шумська виправдала лісничих. Вирок можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, що колишнього гендиректора «Галсільлісу» Володимира Мельника затримали 13 січня 2020 року у Львові. СБУ повідомляла, що за 2019 рік Мельник отримав поборів на 5 млн грн. Суд призначив затриманому гендиректору 1 млн грн застави, але згодом зменшив її до 336 тис. грн. Володимир Мельник сплатив заставу й вийшов з СІЗО. У вересні 2020 року підозрюваний у хабарництві поновився на посаді, яку обіймав до 2021 року. Володимир Мельник помер у липні 2024 року. Шевченківський райсуд Львова у серпні 2024 року закрив справу проти нього.