Найчастіше у Львові добудовують зайві поверхи і споруди

З початку року міська інспекція ДАБК провела 91 перевірку, зокрема перевірку приписів, на об’єктах будівництва у Львові. Порушення виявлені на 47 з них, повідомляє ЛМР на фейсбук-сторінці «Львів. Містобудування».

Порушеннями, що виявляли найчастіше, були зайві надбудовані поверхи та інші незаконні прибудови. За результатами перевірок інспектори держархбудконтролю винесли 57 постанов про накладення штрафів на суму 1 968 264 грн на порушників містобудівного законодавства.

Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на перевірки ДАБК, проте їх все одно проводять – після погодження в міністерстві розвитку громад і територій. Для Львова міністерство погодило найбільше перевірок серед усіх міст України.