Територія демонтажу кіосків на пл. Галицькій огороджена

На пл. Галицькій у центрі Львова демонтують іще два кіоски, в яких продавали випічку та шаурму. Від ранку вівторка, 23 вересня, територія навколо кіосків огороджена, а працівники Муніципальної варти контролюють демонтаж конструкцій.

Ідеться про два кіоски на тротуарі біля фонтану Да Вінчі, що розташовані поруч. Відповідне рішення про демонтаж цих кіосків ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради ще у 2024 році. Обидва кіоски належать підприємиці Наталії Кучеренко.

Фото ZAXID.NET

Раніше тут поруч стояли три МАФи. У березні власник від ТОВ «Львівський тютюн» добровільно його демонтував.

«Позиція міської влади чітка – громадський простір має слугувати мешканцям, а бізнес повинен працювати за однаковими для всіх правилами», – пояснював раніше заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

На пленарному засіданні 16 вересня він доповідав, що з січня по вересень 2025 року у Львові демонтували 77 кіосків.

Нагадаємо, на пл. Галицькій в центрі Львова у 2023 році відкрили фонтан із громадським простором, який присвятили загиблому комбату «Вовків Да Вінчі» Дмитру Коцюбайлу та всім українським добровольцям. Крім цього, на площі впорядкували роботу квіткового ринку та поступово очищують її від МАФів.