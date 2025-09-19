До кінця року буде готова проєктно-кошторисна документація на роботи

Управління екології Львівської міськради замовило проєктно-кошторисну документацію для реконструкції копця та верхнього оглядового майданчика в парку «Високий замок». Роботи за майже мільйон гривень виконає Асоціація «Український міжнародний інститут відновлення», про що сторони уклали договір, оприлюднений в системі державних закупівель Prozorro.

Згідно з договором від 2 вересня 2025 року, за 995 тис. грн підрядник має провести проєктно-вишукувальні роботи, виготовити ПКД та пройти її комплексну експертизу. Гроші на це виділять з фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської громади. Термін виконання договору – до 20 грудня 2025 року.

ПКД має врахувати такі роботи:

відновлення механічної стійкості копця;

ремонт паркових доріжок і сходів з неслизьких матеріалів;

облаштування системи відведення дощових стоків;

благоустрій верхнього оглядового майданчика;

оновлення освітлення на енергоощадне.

Також на території обстежать дерева і ті, що в аварійному стані, замінять на нові.

Після виготовлення ПКД буде відомий план робіт на Високому замку, а також ціна виконання.

Асоціація «Міжнародний інститут відновлення України», за даними сервісу YouControl, заснована в березні 2023 року. договір з нею управління екології уклало без проведення торгів. До складу асоціації входять архітектори, інженери, юристи тощо, а серед засновників – НУ «Львівська політехніка», Київський національний університет будівництва та архітектури, КНЕУ імені Вадима Гетьмана та інші вищі навчальні заклади, громадські організації та бізнеси. Керівник Асоціації – Віталій Молочко, головний архітектор і проєктувальник «Президентського університету», викладач КНУБА.

Нагадаємо, частина парку «Високий замок» з копцем і оглядовим майданчиком закрита для відвідувачів з міркувань безпеки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.