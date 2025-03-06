Львівська міська рада визначила 21 земельну ділянку, на яких потенційно можна збудувати корти для великого тенісу. Місто пропонує зарезервувати землю під будівництво кортів за рахунок інвестицій, в межах громадських просторів та на території шкіл.

Як розповів директор офісу спорту Львівської міської ради Антон Нікулін, під інвестиційні проєкти передбачили шість ділянок, під громадські проствори в паркових зонах – сім ділянок, під будівництво кортів на території шкіл – вісім ділянок.

Ділянки під інвестиційні проєкти:

с. Гряда (спортмайданчик, кемпінг-комплекс);

с. Рясне-Руське (парк, зелена зона);

вул. Полтв’яна;

вул. Калнишевського;

вул. Кульпарківська – Ряшівська;

вул. Тарасівська, 39а.

Ділянки під громадські простори:

вул. Величковського;

парк «Знесіння»;

Стрийський парк;

вул. Наукова, 25;

вул. Медової Печери, 19-25;

вул. Кульпарківська – Трускавецька;

вул. Броварського;

Ділянки в межах шкіл:

СЗШ в с. Зашків;

СЗШ №100 на Рясне-2;

вул. Лисенка – Бобанича;

проєктована школа в с. Лисиничі;

СЗШ №42 у Винниках;

СЗШ №28 на вул. Тютюнників, 2;

СЗШ №31 вул. Княгині Ольги, 104;

ліцей №18 на вул. Кульчицької, 18.

При визначені ділянок фокус робили на Шевченківський та Личаківський райони, де майже нема якісних тенісних баз. Нові корти мають бути доступними для всіх, зокрема для людей з інвалідністю – обладнані пандуси, широкими входами та безбар’єрними роздягальнями. Також міськрада закликала до співпраці забудовників, яким пропонує розглянути можливість облаштування кортів біля житлових комплексів.

Нагадаємо, зараз у Львові є лише один тенісний корт вул. Мельника, 18, придатний для проведення міжнародних змагань. Усі інші можуть слугувати лише тренувальними базами.