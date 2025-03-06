У Львові визначили ділянки під будівництво тенісних кортів
Майданчики під корти пропонують створювати на окремих ділянках, в межах парків та біля шкіл
Львівська міська рада визначила 21 земельну ділянку, на яких потенційно можна збудувати корти для великого тенісу. Місто пропонує зарезервувати землю під будівництво кортів за рахунок інвестицій, в межах громадських просторів та на території шкіл.
Як розповів директор офісу спорту Львівської міської ради Антон Нікулін, під інвестиційні проєкти передбачили шість ділянок, під громадські проствори в паркових зонах – сім ділянок, під будівництво кортів на території шкіл – вісім ділянок.
Ділянки під інвестиційні проєкти:
- с. Гряда (спортмайданчик, кемпінг-комплекс);
- с. Рясне-Руське (парк, зелена зона);
- вул. Полтв’яна;
- вул. Калнишевського;
- вул. Кульпарківська – Ряшівська;
- вул. Тарасівська, 39а.
Ділянки під громадські простори:
- вул. Величковського;
- парк «Знесіння»;
- Стрийський парк;
- вул. Наукова, 25;
- вул. Медової Печери, 19-25;
- вул. Кульпарківська – Трускавецька;
- вул. Броварського;
Ділянки в межах шкіл:
- СЗШ в с. Зашків;
- СЗШ №100 на Рясне-2;
- вул. Лисенка – Бобанича;
- проєктована школа в с. Лисиничі;
- СЗШ №42 у Винниках;
- СЗШ №28 на вул. Тютюнників, 2;
- СЗШ №31 вул. Княгині Ольги, 104;
- ліцей №18 на вул. Кульчицької, 18.
При визначені ділянок фокус робили на Шевченківський та Личаківський райони, де майже нема якісних тенісних баз. Нові корти мають бути доступними для всіх, зокрема для людей з інвалідністю – обладнані пандуси, широкими входами та безбар’єрними роздягальнями. Також міськрада закликала до співпраці забудовників, яким пропонує розглянути можливість облаштування кортів біля житлових комплексів.
Нагадаємо, зараз у Львові є лише один тенісний корт вул. Мельника, 18, придатний для проведення міжнародних змагань. Усі інші можуть слугувати лише тренувальними базами.