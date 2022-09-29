У Львові визначили місця для семи нових платних парковок
Економіка — Наталія Шутка, 0 0
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У Львові буде ще понад 100 платних паркомісць
У Львові облаштують сім нових платних майданчиків для паркування, загальною кількістю 112 місць. Відповідне рішення затвердили на сесії міської ради у четвер, 29 вересня.
За рішенням депутатів, нові паркувальні майданчики будуть розміщені за такими адресами:
- вул. Карпінського – 28 паркомісць;
- вул. Архітекторська – 18 паркомісць;
- вул. Щепкіна – 10 паркомісць;
- вул. Академіка Люльки – 7 паркомісць;
- вул. Патріарха Димитрія Яреми – 25 паркомісць;
- вул. Студентська – 9 паркомісць;
- вул. Замарстинівська, 171 – 15 паркомісць.
Для визначення оператора паркування на цих локаціях у мерії оголосять конкурс.
Крім того, відповідно до ухвали сесії, на існуючому майданчику для платного паркування на вул. Хоткевича, 10 збільшать кількість паркомісць – з 25 до 66. Перелік усіх майданчиків для паркування – на Геопорталі Львова.
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