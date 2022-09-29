У Львові буде ще понад 100 платних паркомісць

У Львові облаштують сім нових платних майданчиків для паркування, загальною кількістю 112 місць. Відповідне рішення затвердили на сесії міської ради у четвер, 29 вересня.

За рішенням депутатів, нові паркувальні майданчики будуть розміщені за такими адресами:

вул. Карпінського – 28 паркомісць;

вул. Архітекторська – 18 паркомісць;

вул. Щепкіна – 10 паркомісць;

вул. Академіка Люльки – 7 паркомісць;

вул. Патріарха Димитрія Яреми – 25 паркомісць;

вул. Студентська – 9 паркомісць;

вул. Замарстинівська, 171 – 15 паркомісць.

Для визначення оператора паркування на цих локаціях у мерії оголосять конкурс.

Крім того, відповідно до ухвали сесії, на існуючому майданчику для платного паркування на вул. Хоткевича, 10 збільшать кількість паркомісць – з 25 до 66. Перелік усіх майданчиків для паркування – на Геопорталі Львова.