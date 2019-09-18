У Львові визначили ще дві ділянки для фотофіксації перевищення швидкості

У Львові визначили дві нові ділянки

Із 19 вересня на дорогах України додається 17 нових та буде розширено 8 існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCam. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Ми робимо це не для того, аби притягнути побільше до відповідальності чи назбирати якомога більше штрафів. Наша мета — попередити це правопорушення й привчити водіїв бути відповідальними на дорозі», – написав Олексій Білошицький.

У Львові до вже існуючих додадуть ще дві ділянки: на просп. Червоної Калини та вул. Стрийській. Зараз у Львові та в області вже є 9 ділянок, на яких перевищення швидкості фіксують за допомогою приладів TruCam.

На своїй сторінці Олексій Білошицький опублікував карту й таблиці, де вказані ділянки, на яких вже раніше вимірювали швидкість приладом TruCam, а також нові ділянки (вони позначені червоним кольором).

Таблиці зі сторінки Олексія Білошицького (нові ділянки позначені червоним кольором)

Про використання приладів вимірювання швидкості водіїв попереджатимуть дорожні знаки, на яких повідомляється про фото- та відеофіксацію порушень. У місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

До слова, для вимірювання швидкості на дорогах країни вже використовують 100 приладів TruCam. За інформацією Олексія Білошицького, за перевищення швидкості від початку використання приладів (жовтень 2018) патрульні винесли понад 302 тисячі адміністративних постанов.