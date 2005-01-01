У Львові влаштували Святвечір для нужденних

СуспільствоЯ.І., сьогодні, 17:102650

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У Львові влаштували Святвечір для нужденних
фото прес-служби ЛМР
У Львові організували традиційну різдвяну вечерю для потребуючих

6 січня, у переддень Різдва, «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» організувала Різдвяну вечерю для людей у потребі, інформує прес-служба Львівської міськради. Святвечір традиційно відбувся у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17). В цей світлий день ніхто не має бути самотнім, голодним чи нещасливим, наголошують організатори, а тому запросили потребуючих, щоб разом відчути радість свята Різдва Христового. До Святвечора долучився міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото прес-служби ЛМР

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