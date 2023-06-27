У неділю, 2 липня, у Львові на площі Маланюка відбудеться благодійний фестиваль для підтримки ЗСУ. Насамперед під час заходу збиратимуть гроші на автомобіль для евакуації поранених захисників з передової.

«Підтримка цього фестивалю – це нагадування про важливість солідарності та підтримки тих, хто стоїть на сторожі миру та безпеки нашої країни», – зазначають організатори.

У програмі фестивалю: ярмарок, лотерея, аукціон, концертна програма та майстер-класи. Зокрема, під час заходу діти зможуть створити власне мило з натуральних інгредієнтів, виготовити фігурки з соломи, створити барвисті бантики та браслети, а також помалювати на глині. Майстер-класи проводитимуть досвідчені інструктори. Діти зможуть забрати свої творіння додому.

Найважливішою метою благодійного фестивалю є збір коштів на автомобіль Nіssan Navara D-40, який призначений для евакуації поранених захисників з нуля. Авто придбають для 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Початок фестивалю о 13:00.