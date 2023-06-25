Учасники пробігу вже вшосте збираються заради благодійних намірів

У Львові відбувся щорічний благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили», щоб зібрати кошти для дитячого медичного центру. Міський голова Львова Андрій Садовий виділив для лікарні перший внесок від громади міста – 500 тисяч гривень.

Цей благодійний велопробіг щороку відбувається у Львові. Його ініціатором є благодійний фонд «Запорука» та співак Арсен Мірзоян.

«Цього року мета події – зібрати щонайменше 500 тисяч гривень на реконструкцію та облаштування зони прийому важкохворих у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі у Львові. І саме цю суму вже дає громада міста Львова. У минулі роки велопробіги зібрали близько мільйона гривень, і за ці кошти відремонтували шість палат відділення гематології та інтенсивної хіміотерапії, три кімнати кабінету функціональної діагностики та придбали п’ять інфузоматів для онкохворих дітей», – повідомляє Львівська міська рада.

фото Романа Балука

Як додали у міськраді, сьогодні також відбувся благодійний забіг «Воля. Об’єднання. Перемога», учасники якого долали дистанцію 10 км та змагалися у скандинавській ходьбі. Зібрані кошти передадуть на закупівлю дронів для 125-ї бригади ТрО.