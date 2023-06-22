Андрій Садовий презентує проект реабілітаційного центру німецьким партнерам

Уряд Німеччини виділив 9 мільйонів євро на завершення реконструкції центру реабілітації Unbroken Ukraine у Львові. Гроші використають для обладнання нової протезної майстерні та навчання протезистів. Про це 22 червня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий за підсумками зустрічі з німецькими партнерами.

«Цей результат – відповідь на питання, чому ми приймаємо в себе так багато закордонних делегацій, а я замість того, щоб весь час бути у Львові, мушу хоча би раз на місяць їхати за кордон. Тільки так можна залучити реальні інвестиції для того, щоб наше місто могло розвиватись навіть у час війни», – пояснив Андрій Садовий.

Мер Львова подякував міністерці економічного співробітництва Свеньї Шульце та виконавчій директорці GIZ Інґрід-Ґабріелі Говен, з якими місто співпрацює.

Нагадаємо, раніше на національний реабілітаційний центр Unbroken, що облаштовують у Львові, Варшава пожертвувала два мільйони злотих (майже 17,5 млн грн), мерія Гданська – мільйон злотих, американська гуманітарна організація Direct Relief – 1 млн доларів. Загалом для підтримки центру у Львові створили благодійний фонд. А для дитячого реабілітаційного відділення Unbroken kids збирають 35 млн грн.