У Львові внаслідок зіткнення із сміттєвозом постраждав водій легковика
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 10:132500
Легковик не пропустив сміттєвоз
8 листопада у Львові зіткнулися сміттєвоз команії AVE та легковик, внаслідок чого водій останнього потрапив у лікарню. Аварія трапилася близько 17:30 на перехресті вулиць Городоцької-Величка.
Як інформує прес-служба поліції області, водій автомобіля Ford Escort, 60-річний мешканець Львова, не надав переваги у русі вантажному автомобілю МАN, яким керував 42-річний мешканець Пустомитівського району, внаслідок чого відбулось зіткнення.
Під час ДТП травмувався водій легковика. Його з переломами та забоями шпиталізували у лікарню.
фото Олексія Шелкового
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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