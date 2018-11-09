У Львові внаслідок зіткнення із сміттєвозом постраждав водій легковика

Легковик не пропустив сміттєвоз

8 листопада у Львові зіткнулися сміттєвоз команії AVE та легковик, внаслідок чого водій останнього потрапив у лікарню. Аварія трапилася близько 17:30 на перехресті вулиць Городоцької-Величка.

Як інформує прес-служба поліції області, водій автомобіля Ford Escort, 60-річний мешканець Львова, не надав переваги у русі вантажному автомобілю МАN, яким керував 42-річний мешканець Пустомитівського району, внаслідок чого відбулось зіткнення.

Під час ДТП травмувався водій легковика. Його з переломами та забоями шпиталізували у лікарню.

фото Олексія Шелкового

Правоохоронці встановлюють обставини події.