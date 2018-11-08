У ДТП поблизу Львова загинули велосипедист та мотоцикліст

Аварія сталася на автодорозі «Західний обхід Львова» поблизу села Рясне-Руське

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 18:235010

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У ДТП поблизу Львова загинули велосипедист та мотоцикліст
фото Нацполіції Львівщини
Унаслідок ДТП загинули мотоцикліст та велосипедист

Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 8 листопада, на трасі М-10. Унаслідок зіткнення загинули мотоцикліст та велосипедист.

«Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 8 листопада, близько 15:30 на автодорозі «Західний обхід Львова» поблизу села Рясне-Руське, Яворівського району», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася поблизу села Рясне-Руське

Як встановили поліцейські, відбулося зіткнення мотоцикліста з велосипедистом. Водії транспортних засобів від отриманих травм загинули на місці події.

Унаслідок ДТП загинув велосипедист

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановлюють особи загиблих, з’ясовують обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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