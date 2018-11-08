У ДТП поблизу Львова загинули велосипедист та мотоцикліст
Аварія сталася на автодорозі «Західний обхід Львова» поблизу села Рясне-Руське
Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 8 листопада, на трасі М-10. Унаслідок зіткнення загинули мотоцикліст та велосипедист.
«Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 8 листопада, близько 15:30 на автодорозі «Західний обхід Львова» поблизу села Рясне-Руське, Яворівського району», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.
ДТП сталася поблизу села Рясне-Руське
Як встановили поліцейські, відбулося зіткнення мотоцикліста з велосипедистом. Водії транспортних засобів від отриманих травм загинули на місці події.
Унаслідок ДТП загинув велосипедист
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Поліцейські встановлюють особи загиблих, з’ясовують обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.